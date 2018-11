Auch im Burgenland legten am Montag die Züge als Folge des Warnstreiks der Gewerkschaft vida zu Mittag einen zweistündigen Halt ein. Ab 12.00 Uhr sei wie in den anderen Bundesländern der Zugverkehr gestanden, so ÖBB-Sprecher Christopher Seif zur APA. Ab 14.00 Uhr wurde dann der Fahrbetrieb - zunächst für den Fern-, dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...