ROUNDUP 3: Rom schürt Hoffnungen im Budgetstreit - Bankaktien profitieren

MAILAND/BRÜSSEL - Italiens Regierung hat im Budgetstreit mit der EU-Kommission versöhnlichere Töne angeschlagen und damit Hoffnungen auf eine gütliche Lösung geschürt. Vizepremier Luigi Di Maio sagte am Montag, der Regierung gehe es nicht um die Höhe des Defizits, sondern um die vereinbarten Maßnahmen, an denen nicht gerüttelt werden könne. "Für uns spielt es keine Rolle, wenn das Defizit im Zuge der Verhandlungen ein bisschen verringert werden muss", sagte er Radio Radicale. An den europäischen Finanzmärkten sorgte dies für Kursauftriebe. Brüssel reagierte zurückhaltend.

ROUNDUP 2: Nach Brexit-Einigung mit EU: May wirbt um Zustimmung in London

LONDON - Nach der Einigung auf das Brexit-Abkommen beim Sondergipfel in Brüssel kämpft die britische Premierministerin Theresa May um Unterstützung zuhause. Medienberichten zufolge wird es wohl am 12. Dezember im Parlament in London zur entscheidenden Abstimmung kommen.

EZB-Chef Draghi plädiert für weitere Euro-Reformen

BRÜSSEL - Angesichts des schleppenden Fortgangs bei Reformen der Eurozone hat EZB-Präsident Mario Draghi ein rasches Vorankommen angemahnt. "Mehr Fortschritt kann und sollte gemacht werden", sagte Draghi am Montag im Europaparlament in Brüssel. Es habe sich in den vergangenen Jahren schon einiges getan, etwa bei Finanzmarktregulierung und -überwachung. Aber etwa die Vollendung der Bankenunion und eine engere Kapitalmarktunion seien "essenziell".

Reformvorschlag soll WTO-Streitschlichtung retten

BRÜSSEL - Zur Rettung der Streitschlichtungsverfahren der Welthandelsorganisation (WTO) hat die EU gemeinsam mit anderen Staaten einen konkreten Reformvorschlag präsentiert. "Ich hoffe, dass dies dazu beitragen wird, die derzeitige Blockade zu überwinden", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Montag. Die Streitschlichtung sei eine Kernfunktion der WTO, die seit Jahrzehnten für Stabilität im Welthandel sorge.

Kassen verklagen massenhaft Kliniken - Zehntausende Verfahren

ESSEN - Die Sozialgerichte in Nordrhein-Westfalen werden von einer bundesweiten Klagewelle von Krankenkassen gegen Kliniken getroffen. Ein Sprecher des NRW-Landessozialgerichts schätzte die Zahl der zusätzlichen Verfahren im Bundesland am Montag auf "mehrere Zehntausend". Es geht um möglicherweise falsch berechnete Behandlungskosten, die Kassen vorsorglich per Klage von den Kliniken zurückfordern.

EZB-Präsident Draghi fordert Respekt für Euro-Schuldenregeln

BRÜSSEL - Angesichts des Budgetstreits der EU-Kommission mit Italien hat der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Respekt für die Euro-Schuldenregeln aufgerufen. "Wir müssen Vertrauen in unsere gemeinsamen Regeln wiedererwecken und sicherstellen, dass sie respektiert werden", sagte Draghi am Montag im Europaparlament in Brüssel. "Wie wir in der vergangenen Krise gesehen haben, kann die Eurozone Risiken ausgesetzt werden durch nicht nachhaltige nationale Maßnahmen, die zu übermäßigen Schulden führen [..]." Diese Risiken könnten auf andere Staaten übergreifen. Staaten mit hohen Schulden müssten ihre Schulden reduzieren, sagte Draghi weiter.

Spekulationen über vorgezogene Parlamentswahl in Griechenland

ATHEN - Politische Analysten in Griechenland gehen davon aus, dass Ministerpräsident Alexis Tsipras noch vor den Europa- und Kommunalwahlen im kommenden Mai eine Neuwahl des Parlamentes abhalten könnte. Ein wahrscheinliches Szenario sei eine Wahl im März, schrieb am Montag die konservative Athener Tageszeitung "Kathimerini". Auch andere griechische Medien griffen das Thema auf. Regulär würde die Parlamentswahl erst im Oktober 2019 stattfinden.

Helaba erwartet 2019 wirtschaftliche Trendwende in der Eurozone

FRANKFURT - Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erwartet nach der Wachstumsverlangsamung im laufenden Jahr bereits 2019 eine konjunkturelle Trendwende in der Eurozone. "Nach einem schwierigen Start in das Jahr kann ab dem zweiten Halbjahr wieder mit steigenden Wachstumsraten gerechnet werden", sagte Chefvolkswirtin Gertrud Traud am Montag in Frankfurt. Risikofaktoren sollten demnach im Jahresverlauf wieder in den Hintergrund treten.

Bayern lehnt Scholz' Grundsteuer-Reformmodell ab

MÜNCHEN/BERLIN - Bayern lehnt das Grundsteuer-Reformmodell von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) strikt ab. Die nun bekanntgewordenen Pläne "würden Steuererhöhungen, Mieterhöhungen und vor allem mehr Bürokratie bedeuten", kritisierte Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Montag in München. "Bayern bleibt dabei: Wir wollen eine einfache, faire und regionalisierte Grundsteuer. Die Grundsteuerreform soll aufkommensneutral erfolgen und keine Steuermehrbelastungen für Eigentümer und Mieter erzeugen."

ROUNDUP: Ifo-Index fällt dritten Monat in Folge - 'Konjunktur kühlt ab'

MÜNCHEN - Mit einer erneut trüberen Stimmung in den Unternehmen mehren sich die Hinweise auf eine Konjunkturabkühlung in Deutschland. Im November fiel das Ifo-Geschäftsklima um 0,9 Punkte auf 102,0 Zähler, wie das Forschungsinstitut am Montag in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 102,3 Punkte erwartet. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer ist damit den dritten Monat in Folge gesunken. Unter Ökonomen gilt dies grundsätzlich als Hinweis auf eine konjunkturelle Wende. Aktuell wird aber nicht mit einem Ende des Aufschwungs gerechnet.

Scholz verspricht: Grundsteuer soll unterm Strich gleich bleiben

BERLIN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat zugesichert, dass das Aufkommen der Grundsteuer mit zuletzt 14 Milliarden Euro im Jahr auch nach seiner Reform etwa gleich bleiben soll. Aber es gebe natürlich Verschiebungen, sagte Scholz am Montag bei einem Steuerforum des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) in Berlin. Das bedeutet: einige zahlen mehr, andere dagegen weniger. Er bat um Verständnis, dass er erst die Bundesländer über die Reformpläne in Kenntnis setzen wolle. Maßgabe sei, dass sich das Aufkommen strukturell von der heutigen Höhe nicht verändere. "Es ist auch gut für die Steuerbürger, die nicht mehr zahlen werden".

