Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die international tätige PNE-Gruppe (ISIN DE000A0JBPG2/ WKN A0JBPG) ist in einem weiteren Auslandsmarkt erfolgreich, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Bei der aktuell in Polen durchgeführten Ausschreibung für Windenergieprojekte erhielten zwei von der PNE-Gruppe entwickelte Projekte den Zuschlag. In den Windparks "Barwice" (42 MW) und "Jasna" (132 MW) können nun Windenergieanlagen mit insgesamt 174 MW Nennleistung errichtet werden. Damit leistet PNE einen großen Beitrag zum Ausbau der Erneuerbaren Energien auch in Polen. ...

