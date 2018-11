Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Staats- und Regierungschefs haben beim EU-Gipfel Brexit-Erklärung und Entwurf des Austrittsvertrages abgesegnet, so die Analysten der Helaba.Geregelt würden u.a. Rechte von EU-Bürgen sowie die Abschlusszahlungen. In die EU-Kasse. Innerhalb der Übergangsfrist bis 2020, die noch einmalig bis 2022 verlängert werden könne, ändere sich zunächst aber erst einmal praktisch nichts. Als nächste Hürde rücke jetzt die Abstimmung im Unterhaus Anfang Dezember ins Blickfeld. Der Widerstand in der eigenen Partei, der Opposition und bei der irischen DUP sei groß. Ob Premierministerin May eine Mehrheit für das Vertragswerk zusammen bekomme, stehe in den Sternen. ...

