Der größte US-Autobauer General Motors (GM) hat ein großes Sparprogramm mit massivem Personalabbau und erheblichen Produktionskürzungen angekündigt. Der Konzern gab am Dienstag in Detroit bekannt, seine Angestelltenzahl in Nordamerika um 15 Prozent zu reduzieren und im kommenden Jahr mehrere Modelle einstellen zu wollen. Durch die Maßnahmen sollen die Kosten bis 2020 um rund 4,5 Milliarden Dollar (3,97 Mrd Euro) gesenkt werden. Laut US-Medien könnten insgesamt beinahe 15 000 Stellen betroffen sein. An der Börse kam die Nachricht gut an - die GM-Aktie stieg zunächst um über sieben Prozent./hbr/DP/she

ISIN US37045V1008

AXC0281 2018-11-26/17:16