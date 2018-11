Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - Im Anschluss an "das erste

Treffen der Leiter der nationalen Arzneimittelaufsichtsbehörden

(NMRA) der Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische

Zusammenarbeit (OIC)" in Jakarta (21.-22.11.) stimmten alle

Mitglieder dem Beschluss zu, zur Eigenständigkeit im Bereich

Medikamenten und Impfstoffe beizutragen, was in der

"Jakarta-Declaration" festgehalten wurde.



In diesem Dokument wird hervorgehoben, dass das Gesundheitsniveau

und das Wohlergehen der Gesellschaft durch die Selbstversorgung

verbessert werden sollen. Dies betrifft die Kapazitäten in der

Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen und schließt Innovation

und Entwicklung der einheimischen Medizin- und Impfstoffindustrie mit

ein.



"Diese Zusagen werden durch die Formulierung eines Aktionsplans

bekräftigt, der verschiedene Programme enthält, die die

Eigenständigkeit in der Medizin und der Impfstoffproduktion durch die

Stärkung des Aufgabenbereichs und der Verfügungsgewalt der

Arzneimittelregulatoren manifestieren, effektive Systeme zur

Bekämpfung gefälschter und minderwertiger Medikamente entwickeln und

auch die Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen steuern

sollen", sagte die Leiterin der nationalen Behörde für Arznei- und

Lebensmittelkontrolle Indonesiens (BPOM) Penny K. Lukito.



"Wir danken allen für Ihre Teilnahme an der Veranstaltung und für

die Zusammenarbeit zwischen den OIC-Mitgliedsstaaten. Die

Jakarta-Declaration und dieser Aktionsplan zeugen von der Einheit und

Solidarität der NMRAs der OIC-Mitgliedstaaten zum Zweck einer

eigenständigen Gesundheitsentwicklung", so Penny K. Lukito.



Im Laufe der Veranstaltung sprach man auch über fünf Themen, die

im Zusammenhang mit Arzneimitteln und Impfstoffen stehen: den Status

der Regulierungs- und Kontrollsysteme in der Medizin, die Bedeutung

der NMRA-Rolle für die Gewährleistung der Verfügbarkeit sicherer,

wirksamer und standardisierter Arzneimittel, die Bemühungen des OIC

um die Vereinheitlichung von Medizin und Impfstoffnormen für die

Eigenständigkeit, den Erfahrungsaustausch zwischen den

OIC-Mitgliedern in Bezug auf die Halalmedizin und die Rolle der NMRA

bei der Beseitigung gefälschter und minderwertiger Medikamente und

Impfstoffe.



Sie kamen auch überein, die Zusammenarbeit zwischen den

Arzneimittelaufsichtsbehörden der OIC-Mitgliedstaaten durch

Informationsaustausch und die Stärkung der Kapazitäten der

Humanressourcen zu verstärken, um Erfassung, Prävention und Reaktion

auf die Verbreitung gefälschter und minderwertiger Medikamente und

Impfstoffe zu verbessern.



Die OIC-Mitgliedsstaaten zeigten sich bereit, den Vorschlag der

BPOM zu unterstützen, einen Lenkungsausschuss sowie eine

Arbeitsgruppe zu bilden, die die Themen Halalmedizn und

Vereinheitlichung von Normen näher zu besprechen.



