Johnson & Johnson nahe Allzeithoch trotz Ausverkauf am US-Aktienmarkt Dividendenausschüttung wurde seit über 40 Jahren jedes Jahr erhöht Starker Cashflow bietet Stütze in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs Unternehmen outperformt den marktbreiten S&P 500 Jüngster Rücksetzer fand Unterstützung beim 23,6% Fibo-Retracement

Wie wir in den letzten Tagen gesehen haben, ist die Stimmung an den Aktienmärkten nicht als selbstverständlich zu betrachten. Erst deuteten die wichtigsten US-Aktienindizes auf eine Erholung hin, erlitten dann jedoch einen weiteren Einbruch. Da Unsicherheit darüber herrscht, ob wir nur eine längere Korrektur oder eine echte Trendwende erleben, sollten Anleger möglicherweise nach Unternehmen suchen, die unabhängig von der Phase des Konjunkturzyklus gut abschneiden. Eines dieser Beispiele könnte Johnson & Johnson (JNJ.US / US4781601046) sein, ein Pharma- und Verbrauchsgüterunternehmen aus den USA. In dieser Analyse werden wir uns mit den Ergebnissen, den Umsatzquellen sowie die bisherige Bewältigung in Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs befassen.

Johnson & Johnson verzeichnete in den letzten drei Jahrzehnten einen starken und steigenden operativen Cash-Flow. Das Unternehmen erholte sich schnell von etwaigen Rückschlägen im operativen Geschäft. Quelle: Bloomberg, XTB Research Da sich die Besorgnis über die Verlangsamung des globalen Wachstums verstärkt, könnten Investoren die Notwendigkeit sehen, das Engagement in nicht-zyklischen, defensiven Unternehmen zu erhöhen. Diese Unternehmen sind in der Regel am wenigsten von der Verschlechterung der makroökonomischen Bedingungen und einem Rückgang der globalen Nachfrage betroffen. Etablierte Pharmaunternehmen mit einem vielfältigen Medikamentenportfolio wie Johnson & Johnson sind Beispiele für solche Unternehmen. Eine solche Aussage dürfte im Einklang mit dem gesunden Menschenverstand stehen: Es erscheint höchst unwahrscheinlich, dass Menschen, die an einer Krankheit leiden, den Kauf ihrer Medikamente einstellen, weil die Erwartungen der Verbraucher sinken und die Leistung der gesamten Wirtschaft unzureichend ist. Arzneimittelverkäufe ...

