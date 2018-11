Die japanischen Eisenbahnen sind die pünktlichsten der Welt. Japan Railways kombiniert Milliarden mit Moral - und könnte damit zum Vorbild für die Deutsche Bahn taugen.

An einem Morgen Mitte Mai dieses Jahres fuhr ein Zug 25 Sekunden zu früh ab. Statt laut Fahrplan um 7:12 Uhr setzte sich die Lok um 7:11 Uhr und 35 Sekunden in Bewegung - ein "wahrhaft unverzeihlicher Vorfall", entschuldigte sich der Bahnbetreiber wenig später per Pressemitteilung. Eine interne Untersuchung wurde eingeleitet und dem Personal eingeschärft, solche "Unannehmlichkeiten für die Passagiere" künftig zu vermeiden. Auf den Fahrplan müsse stets Verlass sein.

Die Szene entstammt keiner Fantasiegeschichte. Sie hat sich tatsächlich so zugetragen. In Japan, nordöstlich von Kyoto auf der Biwako-Linie im Bahnhof Notogawa - und natürlich nicht in Deutschland. Hierzulande wäre derlei Gebaren undenkbar. Pünktlichkeit heißt bei der Deutschen Bahn, weniger als sechs Minuten zu spät zu sein.

2018 wird möglicherweise eines der unpünktlichsten Jahre in der Geschichte des Staatskonzerns - doch von Demut keine Spur. Im Oktober kamen im Fernverkehr über 28 Prozent der Züge mit mindestens sechs Minuten Verspätung im Bahnhof an, viele von ihnen waren gar mehr als 16 Minuten hinter der Zeit. Seit Jahresanfang rauscht die Quote nur so abwärts. Die sieben Gesellschaften der Japan Railways (JR) hingegegen sind so pünktlich, dass Verspätungen in Sekunden gemessen werden - nicht in Minuten. Wie schaffen die das nur? Und: Was kann die Bundesrepublik davon lernen?

Blaupause für Deutschland

Japans pünktliche Züge suchen weltweit ihresgleichen. Mit Milliarden und Moral gelingt es den Unternehmen, den Prestigezug Shinkansen zum Vorbild aller Industrienationen zu machen. Japan investiert nicht nur mehr Geld in das Schienennetz als andere Länder. Japans Bahnbetreiber haben ihre Mitarbeiter zu stolzen Eisenbahnern gemacht, die für König Bahnkunde alles geben.

Der Erfolg aus Nippon könnte so tatsächlich eine Blaupause für die Deutsche Bahn sein. Der Vorstand will mit einer neuen "Agenda für eine bessere Bahn" umsteuern, den Regionalzug und ICE zum bevorzugten Verkehrsmittel der Pendler, Geschäftsreisenden und Urlauber machen. Dazu aber müssen viele Probleme gleichzeitig angegangen werden: Lokführermangel, technische Probleme, vor allem die ausufernden Schulden. Vieles, was Japans Bahn schon erlebt und überwunden hat. Heute ist der Zug dort Verkehrsmittel Nummer eins.

Die Anspruchshaltung der japanischen Kunden ist enorm. Viele Reisende planen ihre Zugfahrt mithilfe von Smartphone-Apps auf die Sekunde genau. Je nach Alter und Eile wird die Umsteigezeit berechnet, die Software verrät sogar, in welchem Waggon man fahren muss, um im Umsteigebahnhof den kürzesten Weg zum Anschlusszug zu haben. Das ist möglich, weil Fahrpläne halten, was sie versprechen.

Die Hochgeschwindigkeitszüge von JR East zum Beispiel, dem größten der sieben Bahnbetreiber, sind auf ihrer jeweiligen Strecke im Durchschnitt nur 30 Sekunden und die Regionalzüge nur 66 Sekunden verspätet. Das Wort "Pünktlichkeit" kommt im Jahresbericht kein einziges Mal vor.

Das Unternehmen bedient die Nordhälfte der Hauptinsel Honshu einschließlich der Metropolregion Tokio mit ihren 38 Millionen Einwohnern. Auf einem vier Mal kleineren Netz befördert JR East jährlich mehr als drei Mal so viele Gäste wie die Deutschen.

Die Moral der Mitarbeiter spielt dabei eine zentrale Rolle. An einem weißen Tresen in einem Großraumbüro von JR East im dritten Stock des Gebäudes am Bahnhof Kamata treten alle paar Minuten je ein Lokführer und ein Zugbegleiter in ihren braunen Uniformen mit dem goldenen Streifen am Kragen und dem aufgenähten Schriftzug "Japan Railways" zum Dienst an. Auf ihren Namensschildern prangt das grüne JR-Symbol. Mit ernstem Blick blasen die Uniformierten in ein Alkoholmessgerät. Danach setzen sie ihre Schirmmütze auf, streifen sich weiße Stoffhandschuhe über und erhalten eine DIN-A5-große Plastikkarte mit den Dienst- und Pausenzeiten für ihren zehn Waggon langen Regionalzug zwischen Omiya und Yokohama. Nach einer Verbeugung zum Vorgesetzten klemmen sie sich ...

