Die Lufthansa will Kunden mit neuen Zielen überzeugen: Wie Deutschlands größte Airline kürzlich mitteilte, werde man ab dem kommenden Sommer gleich sieben neue Destinationen ab den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München anbieten. Mit dabei: Ziele in der Türkei, Spanien, Griechenland, Italien, Kroatien, Montenegro sowie an der französischen Atlantikküste.

Ab München will man demnach Flüge mit einem Airbus A320 nach Alicante (Hafenstadt der spanischen Costa Blanca), mit einem Bombardier ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...