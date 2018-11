Die Linde Aktie kommt am Montag im frühen Handel nicht recht vom Fleck. Kursverluste in Höhe von 0,08 Prozent sind an sich nicht der Rede wert. Auffallend ist aber, dass Linde derzeit leicht im Minus liegt, obwohl der DAX gleichzeitig leichte Anzeichen einer Erholung zeigt. Das könnte womöglich schon ein erstes Anzeichen für eine Top-Bildung sein.

Zuletzt konnte Linde an der Börse kräftig zulegen, während andere Werte mit herben Verlusten zu kämpfen hatten. Auch aktuell liegt das Papiermit ... (Leonhard Kringel)

Den vollständigen Artikel lesen ...