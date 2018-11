Gerade für große Unternehmen ist es nicht immer einfach, anhaltend für hohes Wachstum zu sorgen. Auch BASF hatte damit in letzter Zeit so manche Probleme. Richten soll das in Zukunft wohl unter anderem der Markt mit Elektroautos. BASF will hier vor allem bei Batteriematerialien mitmischen, wo nach Ansicht von BASF-Chef Martin Brudermüller derzeit ein riesiger Chemiemarkt entstehe.

Noch bedarf es aber wohl hoher Investitionen, bevor an dieser Stelle die ersten Erfolge geerntet werden können. ... (Leonhard Kringel)

