Die schlechte Laune an der Börse findet in der neuen Woche nicht unbedingt ihr Ende, zumindest können Anleger am Montag aber etwas verschnaufen. Nach einer anhaltenden Verlustserie können besonders Tech-Werte sich aktuell über gute Zugewinne freuen. Auch für Alibaba geht es heute im morgendlichen Handel um gut zwei Prozent aufwärts.

Damit steht der Titel aktuell bei einem Kurs von 135,33 Euro und kann die Verluste seit Juni noch nicht im Ansatz ausgleichen. Zumindest werden die letzten Tiefststände ... (Leonhard Kringel)

Den vollständigen Artikel lesen ...