Bisher ist die Aktie der Lufthansa noch immer in einem langfristigen Abwärtstrend gefangen. Schenkt man den Analysten Glaube, so könnte es damit aber schon bald vorbei sein. Zumindest in einer aktuellen Studie von Kepler Chevreux lässt sich derzeit ein positives Urteil über die Aktie lesen. Die Analystin Ruxandra Haradau-Doser hat darin ihre Empfehlung von "Hold" auf "Buy" heraufgestuft.

Auch das Kursziel wurde von ehemals 19,30 Euro auf 23,50 Euro angehoben. Als Grund für die guten Aussichten ... (Leonhard Kringel)

Den vollständigen Artikel lesen ...