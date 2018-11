Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche hat von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA für das Medikament Actemra die Zulassung in einer weiteren Darreichungsform erhalten. Diese bezieht sich auf die Verabreichung des Medikaments per Autoinjektor in einer Einzeldosis. Actemra wird bei der Behandlung von aktiver, systemischer, ...

