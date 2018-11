Im Rahmen einer neuen Strategie hat das Unternehmen ausserdem den Ausblick bis zum Jahr 2021 angehoben.Im Rahmen des Übernahmeangebots bietet CMA CGM ausstiegswilligen Aktionären von CEVA bekanntlich ein Bar-Angebot in Höhe von 30 Franken je Anteilsschein. Wie am Montag bekannt wurde, soll das Übernahmeangebot am 22. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...