Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis nach einer Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2018/19 auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Kupferschmelze habe ungeplante Stillstände an ihren Standorten als Gründe dafür angeführt, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Drei Stillstände in nur einem Quartal erstaunten ihn etwas, nachdem Aurubis bereits über zwei im vierten Geschäftsquartal berichtet habe. Hinzu kämen möglicherweise niedrigere Schmelz- und Raffinerielöhne und das Risiko sinkender Schwefelsäure-Preise. Es dürfte etwas Zeit brauchen, bis sich der Aktienkurs wieder stabilisiere./ajx/she Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-11-26/17:53

ISIN: DE0006766504