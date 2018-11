In den letzten Tagen ist bei der Aktie der Tencent Holdings nicht allzu viel passiert. Der Wert befindet sich immer noch in einem mittelfristigen Abwärtstrend, der seit Ende Januar 2018 Bestand hat. Diesen zu brechen, muss noch immer als das vorrangige Ziel der Käufer angesehen werden. Gleichzeitig ist der Kurs wieder bis an die 50-Tagelinie vorgedrungen. Sie hat ihre Abwärtsbewegung in den letzten Tagen beendet und verläuft aktuell bei 32,96 US-Dollar seitwärts.

