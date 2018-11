Die Lufthansa-Aktie markierte am 30. Oktober bei 17,04 Euro ein neues Tief. Mit diesem wurde das am 6. Juli bei 19,80 Euro ausgebildete Sommertief noch einmal deutlich unterschritten. Viele Anleger nutzten das ermäßigte Niveau jedoch für Käufe, sodass sich ein dynamischer Anstieg bis an die 50-Tagelinie ergab.

Der gleitende Durchschnitt beschäftigte die Bullen anschließend fast den gesamten November. Ein zur Monatsmitte unternommener Versuch, den EMA50 deutlich hinter sich zu lassen, wurde ... (Dr. Bernd Heim)

