Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist freundlich in die neue Woche gestartet und hat sich von den Kurseinbussen der vergangenen Woche erholt. Die Stimmung unter den Anlegern habe sich mit positiven Signalen aus Italien zum Haushaltsstreit mit der EU aufgehellt, begründeten Händler den Aufschwung am Montag. Gleichzeitig seien die tieferen Bewertungen für Aktienkäufe genutzt worden.

Auch im Detailhandel ist eine Schnäppchenjagd im Gange. Nachdem am "Black Friday" die Konsumenten mit Aktionen in die Läden gelockt wurden, steht am "Cyber Monday" der Onlinehandel mit Rabatten im Fokus. Allgemein war von einem gelungenen Auftakt ins Weihnachtsgeschäft die Rede. Im Handel mit Aktien fanden aber politische News stärker Beachtung. Die Regierung in Rom und Brüssel schlugen im Budgetstreit versöhnlichere Töne an. Und übers Wochenende billigten die EU-Staaten das Brexit-Abkommen. Die noch zu überspringende Hürde im britischen Parlament liegt jedoch um einiges höher.

Bis Börsenschluss kletterte der Swiss Market Index (SMI) um 0,97 Prozent auf 8'931,37 Punkte in die Höhe, nachdem er vergangene Woche 0,7 Prozent verloren hatte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 1,27 Prozent auf 1'386,81 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,89 Prozent auf 10'450,44 Zähler. Bis auf zwei Titel lagen am Schluss alle Blue ...

