Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Andritz -0,38% auf 42,2, davor 3 Tage im Plus (1,15% Zuwachs von 41,88 auf 42,36), Palfinger -1,89% auf 28,55, davor 3 Tage im Plus (11,49% Zuwachs von 26,1 auf 29,1), Immofinanz -1,73% auf 20,5, davor 3 Tage im Plus (1,86% Zuwachs von 20,48 auf 20,86), FACC -5,36% auf 14,82, davor 3 Tage im Plus (9,51% Zuwachs von 14,3 auf 15,66), RHI Magnesita+4,28% auf 39, davor 3 Tage im Minus (-4,69% Verlust von 39,24 auf 37,4). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: FACC (3 Plätze verloren, von 9 auf 12); dazu, Wienerberger (+2, von 6 auf 4), Immofinanz (-2, von 4 auf 6), Österreichische Post (+2, von 12 auf 10), OMV (-2, von 14 auf 16), Uniqa (+1, von 8 auf 7), S Immo (-1, von 7 auf 8), VIG (+1, von 10 auf 9), Bawag Group (+1, von 15 auf 14), ...

