Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SEM: Semperit am 26.11. -3,17%, Volumen 222% normaler Tage , KTMI: KTM Industries am 26.11. -2,78%, Volumen 8% normaler Tage , AMAG: Amag am 26.11. -2,09%, Volumen 97% normaler Tage , VLA: Valneva am 26.11. 3,22%, Volumen 3% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 26.11. 3,46%, Volumen 85% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 26.11. 4,28%, Volumen 27% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. RHI Magnesita RHIM 39.000 4.28% Zumtobel ZAG 8.375 3.46% Valneva VLA 3.210 3.22% Amag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...