Krieg im Osten, Korruption und eine vermurkste Revolution: Die Ukraine ist ein verlorenes Land zwischen EU und Russland. Ein Blick auf die wirtschaftliche Lage.

Autofahrer in der Ukraine brauchen entweder gute Stoßdämpfer oder viel Zeit. "Die Straßen sind so voller Schlaglöcher, dass du eigentlich zickzack fahren musst", sagt Alexander Piletska.

Zusammen mit seiner Frau Svetlana lebt er in Kovel, einer kleinen Stadt in der Ukraine an der polnischen und weißrussischen Grenze. Er muss beruflich häufig nach Polen, weil er dort Motoräder verkauft, oder Autos, oder was sich ergibt. "Geschäfte halt," sagt er trocken. Die Grenze erkennt er, ohne auf die Schilder zu schauen. "Du fühlst das sofort, weil die Straße eben ist", erklärt der 29-Jährige. "Bei uns hingegen passiert nichts. Der Staat lässt die Leute verhungern."

So wie er pendeln oder leben 1,5 Millionen Ukrainer ins Nachbarland. Denn die einstige Kornkammer der Sowjetunion ist verarmt. Die Konflikte mit dem mächtigen Nachbarn Russland nehmen zu. Erst Sonntagabend hat die russische Marine ein ukrainisches Militärschiff in der Meerenge von Kertsch gerammt, dann gestürmt und 27 Matrosen als Kriegsgefangene genommen.

Die Regierung in Kiew fordert nun die Freilassung der Männer und die Rückgabe der Schiffe. Die "brutale" Festnahme verstoße gegen internationales Recht, sagte Präsident Petro Poroschenko. Die Streitkräfte seien in voller Kampfbereitschaft. Zudem soll das Kriegsrecht verhängt werden.

Ursprung dieses Konflikts ist die Annexion der Krim. Russland hat die ukrainische Halbinsel 2014 eingenommen und damit einen strategisch wichtigen Stützpunkt besetzt. Die Meerenge von Kertsch ist auch für die Ukraine wichtig, weil der Osten des Landes darüber das Schwarze Meer und damit Länder wie die Türkei und Bulgarien erreicht.

Eigentlich sichert ein Abkommen, dass das gemeinsame Gewässer, das Asowsche Meer, von Schiffen beider Länder frei durchfahren werden kann. Doch Russland war beim Durchqueren des ukrainischen Schiffes der Meinung, dass die Fahrt nicht angemeldet war. Die Ukraine bestreitet das. Die Situation ist eskaliert.

Der Streit sorgt für eine Blockade des Handelsweges. Für die ukrainischen Hafenstädte Mariupol und Berdjansk sind solche Unterbrechungen mit wirtschaftlichen Einbußen gleichzusetzen. Mariupol ist noch immer wichtig für die Kohle- und Stahlproduktion des Landes. "Auch wenn die Stahlproduktion fast zum Erliegen gekommen ist, ist es noch immer einer der wichtigsten Wirtschaftszweige", sagt Marcel Röthing, Landesvertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Kiew. Es ist nur ein Beispiel für die zahllosen wirtschaftlichen Probleme des nach Russland zweitgrößten ...

