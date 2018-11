London - Die Hoffnung auf eine gütliche Lösung im Haushaltsstreit Italiens mit der EU sowie die wieder sehr positive Börsenstimmung in den USA haben am Montag die europäischen Aktienmärkte beflügelt. Vor allem in Mailand wurden satte Kursgewinne verbucht.

Für den EuroStoxx 50, den Leitindex der Eurozone, ging es um 1,13 Prozent auf 3172,71 Punkte nach oben. Der Pariser Cac 40 stieg um 0,97 Prozent auf 4994,98 Punkte und der italienische Leitindex FTSE MIB sprang um 2,77 Prozent hoch.

Die italienische Regierung gab sich zum Wochenstart etwas weniger angriffslustig als in den Wochen zuvor. Die beiden Vizepremiers Matteo Salvini und Luigi Di Maio zeigten sich bereit, mit der EU über die Höhe der Neuverschuldung im kommenden Jahr zu verhandeln. Zugleich stellten sie klar, dass sie an der Zielrichtung ihres Staatshaushalts festhalten wollen. Aus Parteikreisen der Lega wurde die Möglichkeit eines geringeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...