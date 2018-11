Berlin (ots) - Cäcilie Albrecht, die Grand Dame der Albrecht-Familie, ist tot. Das berichtet der Berliner "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe) mit Verweis auf Kreise der Familie. Cäcilie war die Witwe von Theo Albrecht, der mit seinem Bruder Karl 1946 den elterlichen Lebensmittelladen in Essen übernommen hatte und daraus einen der weltweit erfolgreichsten Discounter-Konzerne geschmiedet hatte.



