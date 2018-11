Ein Schweizer Gericht hat entschieden: Envion, die Firma, die den größten deutschen ICO gestartet hatte, wird aufgelöst. Nun zittern 30.000 Kryptoinvestoren um ihr Kapital.

Neues vom abenteuerlichsten Anlegerskandal der jüngeren Zeit: Das Kantonsgericht Zug in der Schweiz hat entschieden, die Envion AG aufzulösen. Es ist das Ende für Deutschlands einst größten virtuellen Börsengang.

Erst vor elf Monaten hatten die Berliner Geschäftspartner Michael Luckow und Matthias Woestmann eines der hoffnungsvollsten Start-ups der deutschen Kryptoszene gestartet. Für ihre Geschäftsidee, Kryptowährungen per Ökostrom in mobilen Containern zu produzieren, sammelten sie durch die Ausgabe virtueller Münzen (Coins) in kürzester Zeit rund 100 Millionen Dollar ein. Den Anlegern versprachen sie 162 Prozent Rendite.

Doch kaum war das Geld eingestrichen, mündete der Streit der Beteiligten in ein heilloses Chaos. Erst im Nachhinein erfuhren die Investoren, dass Woestmann zwar Vorstand war, die Gesellschaft aber in der Schweiz saß und die eigentliche Arbeit komplett fremdvergeben wurde - an Luckows Berliner Firma Trado. ...

