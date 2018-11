Auch wenn die Evotec Aktie einige holprige Tage hinter sich hat, so sieht der Chart des Papiers weiterhin nicht unbedingt schlecht aus. Als ein starker Widerstand entpuppte sich aber vor allem die Marke von 20 Euro. Erst vor wenigen Tagen prallte das Papier hier ab und drehte danach deutlich nach unten. Jetzt scheint es, als könnten die Käufer einen neuen Anlauf wagen.

Im morgendlichen Handel am Montag können Anleger sich über Kursgewinne in Höhe von 1,05 Prozent freuen, was die Aktie von Evotec ... (Leonhard Kringel)

Den vollständigen Artikel lesen ...