Bei Tesla ging es in den letzten Monaten sowohl im Unternehmen selbst als auch an der Börse drunter und drüber. Anscheinend war die Entwicklung dabei aber noch dramatischer, als viele es ohnehin schon vermutet hatten. In einem Interview sagte Tesla-Chef Elon Musk am Sonntag, dass der Konzern Anfang des Jahres nur kurz vom "Tod" entfernt gewesen sei.

Grund dafür war das Hochfahren der Produktion, wobei Tesla laut Musk "wie verrückt" Geld verbrannt habe. Spürbare Auswirkungen hatte das wohl auch ... (Leonhard Kringel)

Den vollständigen Artikel lesen ...