Die Aktie von BASF ist gut in die neue Woche gestartet. Der Wert konnte einen Aufschlag von zeitweise fast 2 % für sich verbuchen, am Ende des Tages schrumpften die Gewinne aber wieder etwas zusammen. Damit dürfte die Gefahr eines Abgleitens in Richtung 60 Euro erst einmal abgewendet sein, so die Meinung von Chartanalysten. Übergeordnet betrachtet befindet sich die Aktie noch immer im charttechnischen Abwärtstrend. Dennoch ist der Titel in den vergangenen drei Handelstagen deutlich stärker geworden ... (Frank Holbaum)

