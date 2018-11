(shareribs.com) Frankfurt / New York 26.11.2018 - Technologiewerte zeigten sich zum Wochenauftakt fester. Die guten Vorgaben von der Wall Street trugen zu der Erholung bei. Gesucht waren unter anderem Telekommunikationswerte. In New York klettern Facebook, Tesla und Netflix. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 1,5 Prozent bei 11.34 Zählern. Hier konnten Covestro, Deutsche Bank und Continental ...

