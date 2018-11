Am Mittwoch wird Bundesfinanzminister Olaf Scholz den Ländern zwei verschiedene Modelle zur Grundsteuerreform vorlegen. Das wird für heftige Diskussionen sorgen, denn beide sind umstritten.

Nach jahrelangen Debatten und auf Druck des Bundesverfassungsgerichts ist es endlich so weit: Am Mittwoch wird Bundesfinanzminister Olaf Scholz den Bundesländern zwei verschiedene Modelle zur Reform der Grundsteuer vorlegen, wie die WirtschaftsWoche aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums erfahren hat. So beinhaltet Scholz' Vorschlag zum einen ein rein an der Grundstücks- und Gebäudefläche orientiertes Modell. Die Fläche multipliziert mit einem sogenannten Äquivalenzwert ergäbe dann die neue Grundsteuer.

Doch dieser Vorschlag könnte gegen das Grundgesetz verstoßen, denn er bezieht den Wert der Immobilie nicht mit ein und verstoße damit eventuell gegen das Gleichheitsprinzip. Möglicherweise deshalb enthält der zweite Vorschlag des Bundesfinanzministeriums auch ein wertabhängiges Modell. Demnach soll die Grundsteuer sich aus den Komponenten Bodenrichtwert mal Grundstücksfläche, Alter des Gebäudes und Nettokaltmiete zusammensetzen. Für Eigenheimbesitzer beziehungsweise selbstgenutztes Wohneigentum soll anstatt der Nettokaltmiete der Mietersatzwert nach Mikrozensus herangezogen werden.

Doch das ist noch nicht alles. Die weiteren Ergebnisse des Reformvorschlags kompakt zusammengefasst:

