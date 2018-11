Bayer hat am Montag einen weiteren Aufschlag geschafft. Der Wert ist nun seit Tagen in einer Richtung unterwegs: nach oben. Die Aktie könnte nach dem Tagesgewinn von 2,5 % nun sogar die Marke von 65 Euro angreifen, die einen kleinen Widerstand darstellen könnte, so die Chartanalysten. Auf Sicht von einem Monat betragen die Kursverluste jetzt nur noch 3 %, sodass sich die Abwärtstendenz unter dem Strich deutlich abgeschwächt hat. Dies ist ein gutes Zeichen, meinen die Analysten und sehen aus charttechnischer ... (Frank Holbaum)

