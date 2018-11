Steinhoff hat einen sehr guten Wochenauftakt hingelegt. Der Wert konnte sich am Montag immerhin um fast 3 % nach oben schieben. Dies dürfte in den Augen zahlreicher Analysten aus der Charttechnik ein wichtiger Gewinn sein. Denn auf diese Weise etabliert sich die Aktie wieder oberhalb von 12 Cent. In der kurzfristigen Betrachtung ist der Titel genau an dieser Stelle vor geraumer Zeit nach unten gerutscht und drohte so erneut auf die Marke von 10 Cent zu fallen. Diese gilt als letzte Bastion, bevor ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...