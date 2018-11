Infineon hat den Wochenauftakt für einen deutlichen und starken Kursgewinn genutzt. Die Aktie schaffte ein Plus von knapp 3 % und befindet sich nun auf bestem Weg, zumindest 19 Euro zu erobern und dann auch in Richtung 20 Euro nach oben zu marschieren. Würde dies gelingen, sähe es aus charttechnischer Sicht richtig gut aus. Denn jenseits dieser Barriere ist die Aktie schon jetzt in der Lage, die nächsten Ziele ins Visier zu nehmen - 22 Euro wären ein absoluter Durchbruch, so die Chartanalysten. ... (Frank Holbaum)

