Wer die Aktie von Aurora Cannabis im Blick hat, dem dürften in den kommenden Wochen einige Zweifel kommen. Dies meint jedenfalls die charttechnische Analyse, die auf einen klaren Trend nach unten verweist. Am Montagmorgen ging es in Europa an den Märkten zunächst nach oben. Dies hätte einen kleinen Hoffnungsschimmer darstellen können. So weit ist es nicht gekommen. Zum Auftakt des Handels in den USA ging es gleich wieder um mehr als 2 % nach unten, womit der zarte Hoffnungsschimmer wieder beendet ... (Frank Holbaum)

