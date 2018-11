Covestro hat nach zuletzt herben Enttäuschungen zum Auftakt in die neue Woche einen sehr schönen Kursgewinn geschafft. Der Wert legte gleich um gut 5 % zu und kletterte damit wieder über die wichtige charttechnische Marke von 50 Euro. Die Notierungen sind nach deutlichen Abwärtssignalen in den vergangenen Wochen und Monaten und einer zuletzt verkündeten Gewinnwarnung nun überraschend stark. Dies könnte der Beginn eines Turnarounds sein, so die Meinung der Chartanalysten. Wichtig wäre es hierbei, ... (Frank Holbaum)

