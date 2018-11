Dhahran, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -



Veranstaltung zieht 1000 internationale, inländische Lieferanten und 4000 Teilnehmer aus 40 Ländern an, um zum Aufbau einer erstklassigen Lieferkette und eines weltweit wettbewerbsfähigen lokalen Energiesektors beizutragen, der dem nationalen Wachstum dient



Unternehmen unterzeichnet 27,5 Milliarden Dollar in 31 kommerziellen Kooperationen



Saudi Aramco richtete diese Woche im Dhahran Expo Center in Dammam zum vierten Mal die Veranstaltung IKTVA Forum & Exhibition aus und zog mehr als 1.000 lokale und internationale Dienstleister und Ausrüster des Energiesektors, Hersteller sowie kleine und mittlere Unternehmen an, um mit Saudi Aramco verfügbare Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Upstream, Chemie, Versorgung, Nichtmetall, IT und Cybersicherheit und anderen Bereichen zu erkunden.



Die jährliche Leitveranstaltung unterstützt das In Kingdom Total Value Add-(IKTVA-)Programm, die Lokalisierungsstrategie von Saudi Aramco zum Aufbau einer erstklassigen Lieferkette und zur Etablierung Saudi-Arabiens als wettbewerbsfähige Energiedrehscheibe im Einklang mit Vision 2030, dem wirtschaftlichen Diversifizierungsprogramm des Königreichs.



Das Forum, das vom 26. bis 27. November unter der Schirmherrschaft von S.K.H. Prinz Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, Gouverneur der Ostprovinz, stattfand, bot Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden zu bewährten Verfahren in den Bereichen Regulierungsanforderungen, Finanzierung, Forschung und Entwicklung sowie Talentförderung.



Neben der Unterzeichnung von MoUs und kommerziellen Kooperationen wurde ein Award-Programm durchgeführt, um die Erfolgsgeschichten des Programms für das Jahr zu feiern (die ausgezeichneten Unternehmen sind unten aufgeführt).



Die Teilnahme an der IKTVA ist für jeden saudischen Aramco-Lieferanten obligatorisch, da das Programm darauf abzielt, bis 2021 70 Prozent des Local Contents zu erreichen, Tausende von Arbeitsplätzen zu schaffen und 30 Prozent der lokalen Energiegüter und -dienstleistungen zu exportieren. Partnerschaften unterstützen Local Contents, indem sie zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zum Technologietransfer, zur Ausbildung und Entwicklung sowie zu Forschung und Entwicklung beitragen. Bis 2030 sollen 30 Ausbildungszentren eingerichtet werden, die 360.000 hochqualifizierte Absolventen auf zukünftige Jobs vorbereiten.



Im Gegenzug können Unternehmen mit lokaler Präsenz davon profitieren, dass Saudi Aramco in den nächsten zehn Jahren mehr als 1,7 Billionen SAR für Lokalisierungsmöglichkeiten ausgibt.



"Unser IKTVA-Forum 2018 markierte die halbe Strecke zu unseren Local-Content-Zielen, und die Veranstaltung hat den Win-Win-Charakter unseres Programms unterstrichen, bei dem viele unserer internationalen Lieferanten ihren Marktanteil erhöhen oder ihre Produktion in das Königreich verlagern", erklärte Amin H. Nasser, President & CEO von Saudi Aramco. "Während der zweitägigen Veranstaltung haben wir 27,5 Milliarden Dollar in insgesamt 31 kommerziellen Kooperationen unterzeichnet. Unternehmen, die hier investiert haben, sind bestens positioniert, um weiter zu profitieren, da wir im vergangenen Monat im Rahmen der Future Investment Initiative in Riad Geschäfte im Umfang von 125 Milliarden SAR unterzeichnet haben, von denen viele direkte Auswirkungen auf die IKTVA haben werden. Bislang werden 51 Prozent jedes Riyal, der von Saudi Aramco für Materialien und Dienstleistungen bestimmt ist, lokal ausgegeben."



Das jährliche IKTVA Forum & Exhibition ist die weltweit führende Veranstaltung zur Energieversorgungskette, die den inländischen Mehrwert steigert und das nachhaltige, langfristige Wachstum für die sich verändernde Wirtschaft des Königreichs maximiert.



An der Veranstaltung nahmen mehr als 1.000 Unternehmen, rund 4.000 Teilnehmer aus 40 Ländern und mehr als 80 Aussteller teil.



Die MoUs und kommerziellen Kooperationen umfassten die folgenden Unternehmen und Institutionen:



- Offshore Oil Engineering Co. Ltd. - Sapura Fabrication Sdn - Consortium of Lamprell Energy and Boskalis Westminster - Consortium of Technip Italy and Malaysia Marine & Heavy Engineering - National Petroleum Construction Company - Baker Hughes, a GE Company - Schlumberger - Siemens - Saudi Arabia Industrial Development Fund - PowerChina - ABB - Leading National Academy, Technical & Vocational Training Corp, Human Resource Development Fund und das Ministerium für Arbeit und soziale Entwicklung - Gulf Chemicals & Industries Oils Company - Yokogawa - Schneider Electric Company - Honeywell - Emerson - Saudi Mechanical Industries - Weir Arabian Metal/Weir Group - TechnipFMC - Ensco - Shelf Drilling Group - Noble - Larsen & Toubro - Gulf Heavy Industries - Al-Khonaini International Company - Hadi Hammam Al Hammam Holding Company - Leanardo Helicoptors & Lamar Holding Company - Airbus & Al-Qahtani Aviation - Leading National Academy (LNA) & National Power Academy (NPA)



Die Gewinner der IKTVA 2018 Excellence Awards:



- Beste Gesamt-IKTVA-Performance, Schlumberger Naher Osten - Beste IKTVA-Performance-Verbesserung im Jahresvergleich, Tecnicas Reunidas - Bestes Training & Entwicklung, Nasser S. Al-Hajri Corp. - Beste KMU-Entwicklung, Baker Hughes General Electric - Bester bei der Saudisierung, Arabian Drilling Company - Bester bei den Exporten, Saudi Arabian Amiantit Company.



Informationen zu Saudi Aramco



Saudi Aramco gilt als weltweit führendes integriertes Energie-und Chemieunternehmen. Wir lassen uns von unserer grundlegenden Überzeugung leiten, dass Energie als Chance zu verstehen ist. Unser globales Team sieht sich dazu verpflichtet, bei allem, was wir tun, positiv Einfluss zu nehmen --angefangen bei der Produktion von nahezu jedem achten Barrel der weltweiten Rohölerzeugnisse bis hin zur Entwicklung neuer Energietechnologien. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Ressourcen zu mehr Nachhaltigkeit und Nutzen zu verhelfen und fördern so langfristiges Wirtschaftswachstum und Prosperität rund um den Globus. http://www.saudiaramco.com



