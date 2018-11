Eine aktuelle Branchenstudie hat herausgefunden, dass die nordamerikanischen Energieunternehmen bis 2035 etwa 800 Milliarden USD in den Aufbau neuer Infrastrukturen investieren müssen. Von diesem Gesamtbetrag werden rund 321 Milliarden USD für neue Öl-Infrastrukturen wie Pipelines und Speicherterminals fällig. Ein Unternehmen, das diese große Chance nutzen will, ist Phillips 66 (WKN:A1JWQU). Der Raffinerie- und Logistikriese hat kürzlich eine Multimilliarden-Dollar-Ölpipeline von North Dakota bis zur Golfküste fertiggestellt und anschließend an seine Master Limited Partnership (MLP) Phillips 66 Partners (WKN:A1W27H) verkauft. Inzwischen baut die MLP eine Ölpipeline vom Permian-Becken bis zur texanischen Küste sowie ein Lager- und Exportterminal. Phillips 66 sieht jedoch noch ...

