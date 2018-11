Die Salem Media Group Inc. (ISIN: US7940931048, NASDAQ: SALM) wird an ihre Aktionäre eine Quartalsdividende in Höhe von 6,5 US-Cents je Aktie ausschütten. Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 0,26 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 2,92 US-Dollar (Stand: 26. November 2018) entspricht das einer derzeitigen Dividendenrendite von 8,89 Prozent. Aktionäre erhalten die Dividende am 21. Dezember 2018 (Record ...

