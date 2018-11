Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze über die globale Verunsicherung, den Erfolg von Donald Trumps Angstpolitik und die speziellen Probleme der USA.

WirtschaftsWoche: Herr Tooze, sollten uns die Krisen der Welt Sorgen bereiten, oder ist alles halb so wild?Adam Tooze: Es gibt für niemanden einen Grund, sich sicher zu fühlen. Wir sind mit zu vielen Entwicklungen konfrontiert, die alles andere als beruhigend sind. Der Klimawandel. Die Verschiebung der weltweiten Machtbalance. Der Vormarsch der Populisten. Die wachsende Ungleichheit in den Wohlstandsgesellschaften des Westens.

Was müssen die Eliten tun?Zunächst einmal anerkennen und signalisieren: Wir sind nicht in der Lage, Verunsicherung abzubauen, weil wir nicht alle Probleme lösen können. Und dann einen verantwortungsvollen Diskurs führen, also den Bürgern den Ernst der Situation verdeutlichen und die Radikalität mancher Antworten klarmachen, die es braucht - ohne ihnen Angst einzujagen.

US-Präsident Donald Trump schürt Angst. ...

