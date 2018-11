Hervorragende wirtschaftliche Lage, miese Stimmung. Die Gründe für die bedrückende Situation sind vielfältig - und der Weg aus der Krise schwierig. Eine Spurensuche zum vielleicht wichtigsten Problem unserer Zeit.

Was ist bloß los in diesem Land? Diese Frage stellte sich Alexander Birken bereits, als in seiner Heimatstadt die Autos brannten. Damals, im Juli 2017, trafen sich die Regierenden der Welt zum G20-Gipfel in Hamburg. Und der Chef der Otto Group erhoffte sich ein friedliches Treffen. Doch es gab wilde Straßenschlachten, verzweifelte Anwohner, hilflose Politiker. Gut ein Jahr später dann der nächste Schock, Birken fühlte sich an düstere Zeiten erinnert: Ende August jagten Rechtsradikale Ausländer durch Chemnitz - und der Mob klatschte. Eine Situation, sagt der Mann, der mehr als 50.000 Mitarbeitern vorsteht, fast so wie in den Dreißigerjahren.

Birken, 54, mit jugendlichem Aussehen und Optimismus gesegnet, blickt nun eindringlich: "Natürlich verunsichern mich dieser Hass und diese Gewalt. Das kann auch uns Unternehmer nicht kalt lassen." Er glaubt, viele seien durch die "fortschreitende Digitalisierung und die unzureichende Diskussion über die Folgen" verängstigt.

Ob es nur daran liegt? Birken zögert. Bislang habe er niemanden getroffen, der die eine, plausible Antwort auf die entscheidende Frage kenne: Wie kann es sein, dass wir die Finanzkrise durchgestanden haben und einen Daueraufschwung erleben, dass nahezu Vollbeschäftigung herrscht und die Sozialkassen prall gefüllt sind, dass ausreichend Geld für Investitionen in Straßen und Bildung vorhanden ist - und viele Bürger trotzdem unzufrieden, ja, wütend sind?

Die wirtschaftliche Lage top, die Stimmung flop - das ist Deutschland im Herbst 2018. Einige Mitglieder der Eliten lässt das kalt. Doch es gibt sie, die reflektierten Gesprächspartner. Ihre Ratlosigkeit. Ihre Verunsicherung. Jahrzehnte bestimmten sie den Diskurs, meinten zu wissen, wo es langgeht. Und jetzt? "Ich habe noch nie so viel Angst in den Chefetagen erlebt", sagt ein führender Personalberater. "Ich weiß doch auch nicht, was wir noch tun sollen", gesteht ein Wirtschaftsvertreter. Aber bitte keine Namen.Zu den Mutigen, die sich nicht nur beruflich was zutrauen, sondern auch politisch was trauen, gehört Siemens-Chef Joe Kaeser, der immer mal wieder seine Stimme wider den Hass erhebt. Etwa, als er der AfD-Politikerin Alice Weidel entgegentwitterte "Lieber Kopftuch-Mädel als Bund Deutscher Mädel", als sie durch die Einwanderungspolitik der Regierung den Wohlstand gefährdet sah. Auch der Geschäftsführer von Miele Reinhard Zinkann macht sich Sorgen, "wie die Gesellschaft auseinanderdriftet und die politische Kultur verroht". Und Heinz-Walter Große, Chef des Medizintechnikherstellers B. Braun, sagt, die jahrzehntelange Stabilität der Bundesrepublik scheine tatsächlich Geschichte zu sein: "Wir müssen aufpassen, dass wir auch in Zukunft als offene und tolerante Exportnation angesehen werden."

Dass man nicht mehr weitermachen kann wie gehabt, das spüren sie also, die politischen und wirtschaftlichen Eliten. Aber was sind die Gründe dafür? Und wie geht es weiter? Darauf fehlen noch Antworten. "Wir waren so lange immun gegen Entwicklungen, die es im Ausland zum Teil seit Jahrzehnten gibt", sagt Michael Hartmann, der führende Soziologe der deutschen Oberklasse, "da dachte die Elite wohl zu lange, ihr Verhalten nicht ändern zu müssen."

Nun erlebe Deutschland die Umbrüche "im Zeitraffer, was die Verunsicherung noch verstärkt". Zumal nicht nur die innenpolitische Welt zusammenbreche. Sondern US-Präsident Donald Trump mit seinem Nationalismus auch das System des Welthandels infrage stelle. "Auf viele Mitglieder der Eliten wirkt das, als drohten nun alle scheinbar naturgegebenen Strukturen der letzten Jahrzehnte in sich zusammenzubrechen."Hinzu kommt: Viele, die es in ihrer Karriere nach oben geschafft haben, sind Kopfmenschen. Sie orientieren sich an Zahlen. Wenn die Arbeitslosigkeit niedrig ist und die Einkommen steigen, so ihre Schlussfolgerung, müssen die Leute doch zufrieden sein. Dass die objektiven, positiven Fakten gegen die subjektiven, negativen Gefühle vieler Menschen derzeit keine Chance haben, dass Zufriedenheit also keine per Excel-Tabelle ermittelbare Größe mehr ist, verstört im Berliner Regierungsviertel genauso wie in den oberen Etagen der Unternehmen.

Zumal es keinen Königsweg aus der Krise gibt. Bestenfalls Trampelpfade, die in Richtung neuer Ungewissheiten führen. Eine Orientierung, immerhin, entsteht, wenn Klarheit über die Ursachen und das Ausmaß der verfahrenen Situation herrscht. Also über die Gründe für die Krise.

Café Einstein Unter den Linden. Karl-Heinz Paqué schiebt seine Tasse zur Seite und lehnt sich entschieden über den Tisch. "Deutschland erlebt zwar das gleiche Schicksal wie alle westlichen Industrienationen", sagt der Mann, der nach einer Karriere als Professor und Politiker nun Vorsitzender der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung ist. "Aber wir haben auch vieles unterschätzt. Gerade die ökonomischen Ursachen der heutigen Krise."

Die gesellschaftlichen Umbrüche

Es folgt ein fundiertes, selbstkritisches Referat, in dem es auch über den Irrglauben der Eliten geht, dass die Globalisierung nach dem Ende des Kalten Krieges einfach immer weiter fortschreite und sich im Schlepptau die Demokratie quasi von selbst verbreite. Und ja, sagt Paqué, in der Geschichte habe es immer Gewinner und Verlierer gegeben. Das sei nichts Neues. "Doch wir haben unterschätzt, wie groß das Ausmaß der Demütigung vieler Menschen angesichts der wirtschaftlichen Umbrüche inzwischen ist."

Diese Demütigung erklärt Paqué so: Der Übergang von der Agrar- in die Industriegesellschaft dauerte bis in die Siebzigerjahre. Die Landarbeiter, die in die Städte fuhren, um dort einfache Tätigkeiten zu verrichten, empfanden dies als Aufstieg. Und wer lieber auf dem Land arbeiten wollte, profitierte davon, dass Firmen Teile ihrer Produktion dorthin verlagerten. Das Aufstiegsversprechen funktionierte. Parallel zum Übergang in die Dienstleistungsgesellschaft, der sich in den Achtzigerjahren beschleunigte, ...

