=== 07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 1Q, Einbeck 08:00 DE/Home24 SE, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz), Berlin *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November PROGNOSE: 94 zuvor: 95 09:00 EU/EuGH, Verhandlung über Widerrufbarkeit der Brexit- Erklärung, Luxemburg 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung in Sachen "Europäische Bankenunion", Karlsruhe *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 14:30 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz von The Clearing House, New York *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex September 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +5,5% gg Vj *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 135,8 zuvor: 137,9 17:00 EU/EZB-Direktor Mersch, Rede beim Werkstattgespräch von Börsen-Zeitung und Luxembourg for Finance, Frankfurt 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco - DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 3Q, Essen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

