ORIOR GRUPPE

MEDIENMITTEILUNG

Zürich, 27. November 2018

Mutation in der Konzernleitung der ORIOR AG

Ricarda Demarmels, CFO der ORIOR Gruppe sowie Mitglied der Konzernleitung, hat sich entschlossen, per Ende Mai 2019 von ihrer Funktion bei ORIOR zurückzutreten und sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Während ihrer Zeit bei ORIOR war Ricarda Demarmels mitverantwortlich für die Formulierung und Umsetzung der Strategie 2020 und hat die Entwicklung sowie die Internationalisierung der Gruppe wesentlich mitgestaltet und vorangetrieben. Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung der ORIOR AG bedauern diesen Entschluss sehr, bedanken sich bei Ricarda Demarmels für ihren grossen und wertvollen Einsatz und wünschen ihr privat wie auch beruflich alles Gute. Ricarda Demarmels tritt in den kommenden Wochen in den Mutterschaftsurlaub.

Die Funktion des Group CFO wird ab Mitte Dezember 2018 interimistisch von Bernhard Pfulg, Finanzchef und COO des ORIOR Segments Convenience sowie Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung Schweiz, übernommen. In dieser Funktion wird er auch Einsitz in die erweiterte Konzernleitung der ORIOR Gruppe nehmen. Bernhard Pfulg wird diese Aufgaben dank langjähriger Gruppenzugehörigkeit in diversen Schlüsselfunktionen der ORIOR und dank seiner fundierten Erfahrung als Finanzspezialist zusammen mit dem breit aufgestellten und bestens qualifizierten Finanzteam mit Kontinuität weiterführen.

Kontakt

Milena Mathiuet, Leiterin Corporate Communications & IR

Telefon +41 44 308 65 13, E-Mail: investors@orior.ch

Investoren-Agenda

4. März 2019: Publikation Jahresergebnis und Geschäftsbericht 2018

11. April 2019: Generalversammlung der ORIOR AG

ORIOR - Excellence in Food

ORIOR ist eine international tätige Schweizer Food & Beverage Gruppe, die Handwerkskunst mit Pioniergeist verbindet und auf Unternehmertum und starken Werten aufbaut. Die ORIOR Kompetenzzentren halten führende Positionen in wachsenden Nischenmärkten im In- und Ausland. Mit Rapelli, Biotta, Ticinella, Albert Spiess, Fürstenländer Spezialitäten, Fredag, Pastinella, Le Patron, Culinor und Vaco's Kitchen verfügt ORIOR über ein Portfolio von etablierten Unternehmen und bekannten Marken.

Erklärtes Ziel von ORIOR ist die stetige Wertsteigerung für alle Stakeholder. Die Nähe zum Markt, enge Partnerschaften und die schlanke, agile Gruppenstruktur bilden die Grundlage, um mit innovativen Produkten, Konzepten und Services den Markt an vorderster Front zu gestalten. Motivierte Mitarbeitende, die Freude haben an ihrem täglichen Tun und für sich und ihre Arbeit Verantwortung übernehmen, sind der Schlüssel, um Ausserordentliches zu erreichen.

Mit unermüdlichem Engagement streben wir nach Einzigartigkeit und bester Qualität, um Konsumentinnen und Konsumenten immer wieder mit genussvollen Erlebnissen zu überraschen. Dafür steht unser Anspruch: Excellence in Food.

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die ORIOR Gruppe mit rund 1600 Mitarbeitenden einen Nettoerlös von CHF 539.4 Mio. ORIOR ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (ORON, ISIN CH011 1677 362, LEI 5067 0020 I84Z A17K 9522). Weitere Informationen unter www.orior.ch (http://www.orior.ch/).