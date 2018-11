Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE TELEKOM - Die EU-Kartellbehörde will den geplanten Kauf von Tele2 in den Niederlanden durch die Deutsche Telekom Insidern zufolge wohl ohne Auflagen durchwinken. Das sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters. Die Telekom hatte im vergangenen Dezember angekündigt, das niederländische Tele2-Geschäft für 190 Millionen Euro erwerben zu wollen. Der Bonner Telefonriese ist bereits in dem Land vertreten. Platzhirsche dort sind KPN und ein Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone und Liberty Global. Eine Genehmigung ohne Auflagen wäre eine faustdicke Überraschung, da mit der Transaktion die Zahl der Mobilfunkanbieter dort auf drei von vier sinken würde. (Börsen-Zeitung S. 9)

KUKA - Der Chef des von chinesischen Investoren übernommenen Augsburger Roboter-Herstellers Kuka hat mit großem Bedauern auf seine Ablösung reagiert. Ich gehe nicht gern, ich bin traurig, es geht aber weiter", sagte der scheidende Konzernchef Till Reuter der Augsburger Allgemeinen. Was ihm richtig gut getan habe, "ist der Rückhalt der Mitarbeiter bis zur letzten Sekunde", betonte Reuter. Er dankte insbesondere den Aufsichtsräten aus dem Arbeitnehmerkreis. "Sie haben zu mir gestanden bis zuletzt." Am Ende habe bei ihm bei der überraschenden Entscheidung die Vernunft über das Herz gesiegt: "So kam es zu der Lösung, die ein einvernehmliches Ausscheiden vorsieht", sagte Reuter. (Augsburger Allgemeine/SZ S. 19/Welt S. 10)

DIESS/BAYERN - Volkswagen-Chef Herbert Diess soll in den Aufsichtsrat des Fußballclubs FC Bayern München einziehen. Er soll nach Informationen des Handelsblatts den Posten von Rupert Stadler einnehmen. Stadler wurde Anfang Oktober als Audi-Chef abgelöst und verliert damit auch seinen Posten als stellvertretender Aufsichtsratschef bei den Bayern. Audi wollte auf Anfrage eine Entsendung von Herbert Diess zum FC Bayern nicht kommentieren. (Handelsblatt S. 46)

SCHENK/PERELLA WEINBERG - Der ehemalige Co-Vizechef der Deutschen Bank, Marcus Schenck, heuert bei der US-Investmentbank Perella Weinberg an. Schenck wird im Februar kommenden Jahres als Partner der Beratungsfirma in London anfangen, berichtet das Handelsblatt. Dort soll er unter anderem Finanzdienstleister, Industriekunden und Energieunternehmen beraten. Außerdem soll er dabei helfen, die Organisation der schnell wachsenden Investmentbank weiterzuentwickeln. (Handelsblatt S. 28)

ALLIANZ - Als erster ausländischer Versicherer darf die Allianz in China eine Tochter ohne heimischen Partner gründen. Die Chancen sind immens. (Handelsblatt S. 29)

CEWE - Der Fotokonzern Cewe hat den Sprung von der analogen in die digitale Welt bewältigt und hofft nun auf ein fulminantes Weihnachtsgeschäft. Finanzchef Olaf Holzkämper erklärt im Interview der Börsen-Zeitung auf dem Deutschen Eigenkapitalforum, dass er sehr zuversichtlich ist, die Jahresziele zu schaffen. (Börsen-Zeitung S. 10)

BP - Nach einem Korruptionsfall rund um das Abfall-Management am Raffinerie-Standort in Gelsenkirchen fordert der Mineralölkonzern BP von ehemaligen Mitarbeitern und Geschäftspartnern Schadensersatz in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Ein Verhandlungstermin am Landgericht Essen sei für den 20. Dezember geplant, erklärte die BP Europa SE in Bochum auf Anfrage der WAZ. Die für die Raffinerie zuständige BP-Tochterfirma Ruhr Oel sei unter anderem betrogen worden, indem von den Beklagten höhere Preise durch eine "künstliche Zwischenschaltung" von Firmen in Rechnung gestellt worden seien. BP ist der Mutterkonzern von Deutschlands größter Tankstellenkette Aral. Ein Anwalt, der mehrere Mandanten in dem Verfahren vertritt, wies die Vorwürfe zurück. In dem Prozess in Essen geht es voraussichtlich auch um den Umgang mit den umstrittenen Ruß-Ölpellets aus der Gelsenkirchener BP-Raffinerie. (WAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2018 00:24 ET (05:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.