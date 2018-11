Gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) sind die Arbeitslosenzahlen im September im Vergleich zum Vorjahr um 20% gesunken. Die Anzahl offener Stellen hingegen ist um das Dreifache gestiegen. Der Arbeitsmarkt kann also definitiv als trocken bezeichnet werden. Eine effiziente Abwicklung des Bewerbermanagements wird immer entscheidender. Dank der Digitalisierung wird dieser Prozess deutlich vereinfacht.

Die HR-Prozesse eines Unternehmens sind in der Regel klar strukturiert. Angefangen von der Rekrutierung über die Betreuung bis hin zum Austritt wird alles durch die Personalabteilung geregelt.

Die meisten HR-Abteilungen verfügen heutzutage über Applikationen, die die Personalverantwortlichen teilweise bei der Personaladministration unterstützen. Meistens handelt es sich dabei um die Applikation der Lohnbuchhaltung. Aber die HR-Prozesse beinhalten mehr als nur die Lohnbuchhaltung. Leider werden die Stammdaten nicht für die anderen Prozesse genutzt (siehe Abbildung).

Rekrutierung goes digital

Seit einigen Jahren ist eine Verschiebung der Rekrutierungsmedien festzustellen. Während Stelleninserate Ende der 90er-Jahre noch weitgehend in Printmedien publiziert wurden, sucht man heute eher vergebens eine neue Stelle in diesen sogenannten klassischen Medien. Jobplattformen wie z.B. Jobs.ch, Alpha etc. dominieren das Geschäft mit den Online-Inseraten. In der Zwischenzeit haben Social-Media-Plattformen wie XING und LinkedIn das lukrative Geschäft ebenfalls erkannt und bieten viele ausgeklügelte Lösungen (nicht zuletzt durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz) dafür an.

Zudem reicht es heute nicht mehr, nur ein Stelleninserat auf diesen Portalen zu schalten. Die zukünftigen Kandidaten wollen in einem Unternehmen tätig sein, das moderne Werkzeuge zur Verfügung stellt.

Die ...

