Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

5G - Es sollte ein Befreiungsschlag werden und Deutschland zum Leitmarkt für den Echtzeitmobilfunk 5G machen. Am Ende steht nur ein Konsens, mit dem niemand so richtig zufrieden ist. Politiker aus Bund und Ländern haben am Montag im Beirat der Netzagentur den Auflagen für die Versteigerung der Frequenzen im kommenden Jahr zugestimmt - auch wenn es den flächendeckenden Ausbau zunächst nicht geben wird. Vertreter der deutschen Industrie reagierten enttäuscht. "Wir sind auf eine lückenlose Abdeckung einer Kommunikationstechnologie - sei es mit 5G oder einer WLAN-basierten Alternative - angewiesen. Sonst werden viele Projekte unserer Mobilitätsdienste und die Entwicklung autonomer Fahrfunktionen gefährdet oder schlicht nicht mehr umsetzbar sein", sagte Markus Heyn, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH. Einen flächendeckenden Ausbau forderte auch der Branchenverband der Maschinenbauer (VDMA). Der VDA, das Sprachrohr der Automobilindustrie, bezeichnete die Entscheidung zumindest als "ersten Schritt in die richtige Richtung". Die Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica kritisierten hingegen die Ausbauauflagen als überzogen. "Statt ewig neuer Wünsche braucht es jetzt Klarheit für unsere Investitionen", forderte Telefonica-Deutschlandchef Markus Haas. Die Netzbetreiber prüfen, gegen die Regeln zu klagen. (Handelsblatt S. 4/FAZ S. 21/Börsen-Zeitung S. 9)

STROMVERSORGUNG - In Deutschland könnte es bei einem längeren und großräumigen Stromausfall zu gravierenden Versorgungsmängeln kommen. Die Auswirkungen wären "katastrophal", heißt es in einem internen Positionspapier des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), das den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Die Bonner Behörde sieht bei einem Stromausfall ein "erhebliches Verteilungsproblem für wichtige, teils lebenswichtige Güter". So gebe es einen Bedarf an Notfallplänen für die Verteilung von Kraftstoff, Lebensmitteln, Medikamenten insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene. Laut dem BBK-Papier ist Deutschlands Stromversorgung aber "grundsätzlich sehr sicher" und hat weltweit mit die kürzesten Ausfallzeiten. (Funke Mediengruppe)

GRUNDSTEUER - Das Wohnen in den Großstädten wird künftig noch etwas teurer, auf dem Lande dagegen billiger. Das geht aus den Plänen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zur Reform der Grundsteuer hervor, die er am Mittwoch mit den Regierungschefs der Bundesländer besprechen will. Da die Grundsteuer über die Nebenkosten auf die Mieten umgelegt wird, könnten sich diese bald erhöhen. Das Bundesfinanzministerium versuchte am Montag allerdings, entsprechende Sorgen zu zerstreuen. Durch die Reform werde sich das Wohnen selbst in Bestlagen lediglich "um einen niedrigen zweistelligen Betrag jährlich" verteuern. (SZ S. 1, 17/FAZ S. 15/Börsen-Zeitung S. 6)

BANKEN - Eine Gruppe der weltweit wichtigsten Vermögensverwalter verklagt 16 internationale Großbanken auf Schadensersatz. Händler sollen über Jahre Devisenkurse zum Schaden ihrer Kunden und anderer Marktteilnehmer manipuliert haben. Bei der Aufarbeitung geht es um einen der größten Skandale in der Finanzszene. (Handelsblatt S. 26)

PFANDBRIEF - Der deutsche Pfandbrief, die französische Obligation Fonciere und andere traditionelle Covered Bonds, also gedeckte Schuldverschreibungen, bekommen in Zukunft Gesellschaft von einer neuen Assetklasse: "Covered Bonds der zweiten Stufe". Das ist ein zentrales Ergebnis der europäischen Harmonisierung der Covered-Bond-Regeln, die nach sechs Jahren auf die Zielgerade geht. Die Einigung der EU-Mitgliedstaaten steht anscheinend unmittelbar bevor. Danach beginnt der Trilog zwischen Kommission, Parlament und Rat. Der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) zeigt sich weitgehend zufrieden mit dem Diskussionsstand, äußert sich aber in einzelnen Punkten durchaus auch kritisch. "Das Ergebnis, das sich jetzt abzeichnet, wird unseren Zielen im Wesentlichen gerecht. Es schützt und stärkt die Qualität vor allem der Kerngruppe von Covered Bonds", sagt VDP-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt im Interview der Börsen-Zeitung. Der Pfandbrief erleide keine Nachteile, die regulatorische Privilegierung sei dauerhaft gesichert. (Börsen-Zeitung S. 5)

ERSATZTEILE - Die Absicht der Bundesregierung, den Markt für Kfz-Ersatzteile zu liberalisieren, um kostengünstigere Reparaturen zu ermöglichen, hat in der Wirtschaft ein unterschiedliches Echo ausgelöst. Während der Verband der Automobilindustrie (VDA) die Pläne grundsätzlich ablehnt, kritisiert der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) lediglich Details. Der ADAC hingegen begrüßt die Gesetzespläne, berichtet das Handelsblatt. Laut einem Gesetzentwurf des Justizministeriums sollen sichtbare Kfz-Ersatzteile künftig nicht mehr unter den Designschutz fallen, sofern sie für Reparaturzwecke ("Reparaturklausel") verwendet werden. (Handelsblatt S. 10)

KOHLEAUSSTIEG - NRW will einem Kohleausstieg nur zustimmen, wenn die Vereinbarung eine Revisionsklausel erhält. "Ohne Revisionsklausel werden wir zu keiner Einigung über den schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung kommen" sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart der Rheinischen Post. "Das ist ein System kommunizierender Röhren: Wir können uns auf einen ambitionierten Fahrplan einigen, aber nur, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Wer Kohlekraftwerke abschalten und CO2-Emissionen senken will, muss den Netzausbau voran bringen, den Strukturwandel vor- und nachlaufend begleiten und die energieintensive Industrie vor den Wirkungen höherer Strompreise schützen. Sonst können wir nicht zustimmen." Für diese "klare Forderung der Landesregierung habe ich im Kreis der Energieminister breite Unterstützung gefunden", sagte der FDP-Politiker. (Rheinische Post)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2018 00:26 ET (05:26 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.