Apple meint es endlich ernst

Es ist viel passiert, seit dem Apple am 1. November die Ergebnisse für das vierte Quartal 2017/18 (Ende September) bekannt gegeben hat. Vor allem ist der Kurs der Apple-Aktie regelrecht in die Tiefe gestürzt. Im Vergleich zum Allzeithoch bei rund 233 US-Dollar hat das Papier innerhalb von wenigen Wochen rund 25 Prozent an Wert eingebüßt.

Unglaubliche 300 Mrd. US-Dollar an Börsenwert gingen flöten. Der Konzern mit dem Apfel im Logo ist derzeit an der Börse "nur" noch etwas mehr als 800 Mrd. US-Dollar wert, nachdem es Apple kurz zuvor als erstes privates Unternehmen überhaupt auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Billion US-Dollar geschafft hatte. Diese Marke dürfte Apple bald wieder in Angriff nehmen.

Mit dem jüngsten Kursrücksetzer hat sich schließlich auch eine interessante Einstiegsgelegenheit ergeben. Viele Anleger dürften die Kursrallye der vergangenen Jahre mit dem Gedanken, den Einstiegszeitpunkt verpasst zu haben, mitverfolgt haben. Nach langer Zeit sind die Anteilsscheine von Apple nun wieder deutlich günstiger geworden. US-Investorenlegende Warren Buffett hat dagegen schon zuvor zugegriffen.

