The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0213373290 SPBK 1 SR-BK 13-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0317921671 GAZ CAPITAL 16/18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DK0B879 DEKA MTN IS.S.7339 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0VL8 LB.HESS.-THR. 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA HK0000274107 CHINA, VOLKSREP. 15/18 BD00 BON CNY N

CA XFRA DE000A1RE3S5 AAREAL BANK MTN S.176 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T8T3 DZ BANK IS.A693 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5FG0 LB.HESS.THR.CARRARA08V/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB6BQ2 DEKABANK DGZ IHS.861 STZ BD01 BON EUR N

CA XFRA NZ519D1118L9 TRANSPOWER NZ 2018 BD01 BON NZD N

CA XFRA US912828RT95 US TREASURY 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828U402 US TREASURY 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0742069643 MOTABIL.OP.GRP 12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA CH0223321990 SCOR SE 13/UND. FLR BD02 BON CHF N

CA AFLC XFRA US001055AN21 AFLAC 15/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828A347 US TREASURY 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0139175821 HBOS CAP.FDG 01/UND. FLR BD02 BON GBP N

CA AJ2 XFRA GB00BYWF9Y76 ACACIA PHARMA GRP LS-,02 EQ01 EQU EUR N

CA JPJR XFRA LU0074838565 JPM-EEMEAE JPMEEMEAE ADDL FD00 EQU EUR N

CA JYJ3 XFRA LU0117842087 JPM-HONG KONG JPMHK ADDL FD00 EQU EUR N