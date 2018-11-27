FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.11.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
31A XFRA CA57143F1045 MARQUEE ENERGY LTD
N071 XFRA CA2928071042 ENFORCER GOLD
AEMD XFRA LU1737652583 AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDD
DECR XFRA LU1737653987 AIS-A.I.E.A.C.SRI UETFDD
DNRA XFRA LU1737653045 AIS-A.I.MSCI N.AM.UCETFDD
10AH XFRA LU1737652237 AIS-A.I.MSCI WRD UC.ETFDD
10AI XFRA LU1737652310 AIS-A.I.MSCI EUR.UC.ETFDD
10AJ XFRA LU1737652823 AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUD
10AK XFRA LU1737653631 AIS-AM.I.JPM G.GBI G.UEUD
10AL XFRA LU1737653714 AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUEDD
10AM XFRA LU1737654019 AIS-A.I.BA.G.A.500M UEDED
FJF2 XFRA DE000A0YAYA8 AMP.PTF GL.ETF AKT. P (A)
V50D XFRA LU1681047319 AIS-AM.EUR.STX50 EOD
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31A XFRA CA57143F1045 MARQUEE ENERGY LTD
N071 XFRA CA2928071042 ENFORCER GOLD
AEMD XFRA LU1737652583 AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDD
DECR XFRA LU1737653987 AIS-A.I.E.A.C.SRI UETFDD
DNRA XFRA LU1737653045 AIS-A.I.MSCI N.AM.UCETFDD
10AH XFRA LU1737652237 AIS-A.I.MSCI WRD UC.ETFDD
10AI XFRA LU1737652310 AIS-A.I.MSCI EUR.UC.ETFDD
10AJ XFRA LU1737652823 AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUD
10AK XFRA LU1737653631 AIS-AM.I.JPM G.GBI G.UEUD
10AL XFRA LU1737653714 AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUEDD
10AM XFRA LU1737654019 AIS-A.I.BA.G.A.500M UEDED
FJF2 XFRA DE000A0YAYA8 AMP.PTF GL.ETF AKT. P (A)
V50D XFRA LU1681047319 AIS-AM.EUR.STX50 EOD