CEO Weinmann machte dies seit Jahren vor. Die letzten Erwerbungen waren Anteile an der britischen THE ORGANIZED GROUP nach vorher OCEAN INTELLIGENT COMMUNICATIONS, woraus ein Gruppenumsatz in der Größenordnung von voraussichtlich 1,5 Mrd. € entsteht, was vorerst eine Schätzung ist. Für die ersten 9 Monate galten bereits 964 nach 809 Mio. € für den Umsatz. Der seit Oktoberverantwortliche neue CEO Thomas Volk beabsichtigt, diese Doppelstrategie weiter zu verfolgen. Marktwert für CANCOM 1,25 Mrd. €. Eine Orientierung am Gewinn ist wegen der fehlenden Vergleichbarkeit nicht möglich, eine Cashflow-Rechnung ebenfalls schwierig. Die bisherige Korrektur lief von 52,60 bis 34,50 € und 30/31 € halten wir immerhin für denkbar. Das wäre der nächste Kauf.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 47 vom 24.11.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info