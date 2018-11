Der Industriekonzern United Technologies will sich in drei Unternehmen aufspalten. Die Flugzeugsparte mit dem kürzlich übernommenen Rivalen Rockwell Collins und Pratt & Whitney Triebwerken, die Aufzugsparte Otis sowie die Klimaanlagensparte Carrier sollten jeweils eigenständig werden, teilte der US-Konzern am Montag mit.

